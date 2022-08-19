5 أشخاص يقعون بقبضة "قوى الأمن" في ضهر البيدر.. ما هي جرائمهم؟

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صدر عن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي - شعبة العلاقات العامة البلاغ التالي:

"1- بتاريخ 7/8/2022، اشتبه عناصر حاجز ضهر البيدر في وحدة الدّرك الإقليمي بشخصٍ يقود درّاجة آليّة نوع " لينهاي" صنع /2014/ ويدعى: ك. ش. (مواليد عام 2006، لبناني). ومن خلال المتابعة، تبيّن أنّ الدرّاجة المذكورة قد سُرقت منذ حوالَي 4 أشهر من محلّة الروشة.

كذلك، ضُبط بحوزة "ك.ش." مسدّس خُلّبي يستخدمه في عمليّاته.

وعند السّاعة 20.30 من تاريخ 8/8/2022، اشتبه عناصر حاجز ضهر البيدر بـ4 أشخاص كانوا على متن آليّة "نوع نيسان" وهم السوريّون:

م. م. (مواليد عام 1997)

أ. ق. (مواليد عام 1999)

م. ب. (مواليد عام 2000)

ف. ر. (مواليد عام 2000)

وبتفتيشهم والآليّة، عُثر بحوزتهم على كميّة من المخدّرات.

وأجري المقتضى القانوني بحقّ الموقوفين، وأودعوا مع المضبوطات القطعة المعنيّة بناء على إشارة القضاء المختصّ".