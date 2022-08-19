عقل: على مجلس القضاء الأعلى ورئيسه تحمل مسؤولياتهم حول الفضيحة المتعلقة بسلامة وزوجته كوزاكوفا

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غرد عضو المجلس السياسي في التيار الوطني الحر المحامي وديع عقل عبر تويتر بالقول:

سنة٢٠٠٥ وُلدت إليزابيث رياض سلامة من آنا كوزاكوفا

سنة٢٠٠٧ تأسست BET & ZEL & ECIFFICE لكوزاكوفا ورجا سلامة

تملكت في Champs-Élysées🇫🇷 بملايين€

يدفع رياض سلامة ٤٥٠ألف€ سنوياً من أموالنا في مصرف لكوزاكوفا بموجب عقد موقع بينهما

سنة٢٠١٥ صارت BET لElisabeth

وأضاف عقل:

هذا مثال مُثبت لجرائم إختلاس جنائي تبييض أموال إثراء غير مشروع صرف نفوذ.. بتواطؤ سلامة وكوزاكوفا ورجا وأعضاء المجلس المركزي

هذا الملف أمام القاضي نقولا منصور ولدى النيابات العامة بيروت

أدعو المودعين الأوادم للإنضمام معنا قضائياً

وعلى مجلس القضاء الأعلى ورئيسه تحمل مسؤولياتهم.