"الصحة" تكشف عن كمية حليب الأطفال التي تم توزيعها في السوق

A + A -

أكدت وزارة الصحة العامة في بيان، أن كمية عبوات حليب الأطفال التي تم توزيعها في الأسبوعين الأخيرين على 2988 صيدلية في مختلف المناطق اللبنانية بلغت أكثر من عشرة أطنان، حيث من المفترض أن تكفي هذه الكمية السوق حتى تشرين الأول المقبل

وفي التفاصيل، فأن التوزيع تم كالتالي:



39983 علبة Nursie كالتالي:



- 25668 علبة Nursie1



- 5703 علبة Nursie 2 400 GR



- 8612 علبة Nursie Specials.





53286 علبة Aptamil كالتالي:



- 19373 علبة Aptamil Stage1



- 22142 علبة Aptamil Stage2



- 11771 علبة Aptamil Special Formula





26563 علبة Novalac كالتالي:



- 10094 علبة Novalac1 400GR



- 4269 علبة Novalac 2 400GR



- 2891 علبة Novalac2 800 GR



- 1824 علبة NovalacAC 400GR



- 416 علبة NovalacAD 600GR



- 3021 علبة NovalacAR1 400 GR 125



- 1728 علبة NovalacIT1 400GR 125



- 651 علبة NovalacIT2 400GR 125



- 1657 علبة NovalacIT3 800 GR - 25668 علبة Nursie1- 5703 علبة Nursie 2 400 GR- 8612 علبة Nursie Specials.- 19373 علبة Aptamil Stage1- 22142 علبة Aptamil Stage2- 11771 علبة Aptamil Special Formula- 10094 علبة Novalac1 400GR- 4269 علبة Novalac 2 400GR- 2891 علبة Novalac2 800 GR- 1824 علبة NovalacAC 400GR- 416 علبة NovalacAD 600GR- 3021 علبة NovalacAR1 400 GR 125- 1728 علبة NovalacIT1 400GR 125- 651 علبة NovalacIT2 400GR 125- 1657 علبة NovalacIT3 800 GR

كما من المفترض أن يتم توزيع كميات إضافية من حليب الأطفال الأسبوع المقبل كالتالي:



- 40008 علبة Similac



- 5758 علبة Nursie1 400GR



- 484 علبة Nursie Comfort1 400 GR



- 3120 علبة NursieCT 400GR



- 23172 علبة Nursie AR 1 400GR



-9032 علبة PRE Nursie 400GR



- 2708 علبة Aptamil AR 400GR



- 5120 علبة Aptamil Comfort 2 400GR



بناء عليه، استغربت الوزارة ما يتردد عن فقدان الحليب في السوق وتأسف لفقدان الشعور بالتضامن والمسؤولية في هذه المرحلة الصعبة، خصوصًا إذا ما كان السبب تكديس العبوات واحتكارها لاعتقاد لدى البعض بأنه يمكن أن يستفيد من إرتفاع محتمل لسعرها في المرحلة المقبلة.



وجددت الوزارة دعوتها جميع المعنيين إلى عدم تكرار تجربة الإحتكار غير الإنسانية والإضطرار إلى تلف بضاعة منتهية الصلاحية في مقابل حرمان الأطفال حقهم الطبيعي بالتغذية.