"مذكرة انتربول دولية "...اللواء ابراهيم يكشف ما قام به قريب الرئيس صدام حسين لايقافه!

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تعقيبًا على حادثة توقيف الأمن العام اللبناني للمطلوب عبدالله ياسر سبعاوي (حفيد سبعاوي شقيق صدّام حسين) المتهم بجريمة سبايكر في تكريت، قال المدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم للعراقية الإخبارية: "المديرية العامة للأمن العام اللبناني تمكنت من توقيف المطلوب للقضاء العراقي (عبد الله ياسر سبعاوي الحسن) بسبب اتهامه القيام بعمليات إجرامية راح ضحيتها آلاف الأبرياء، وذلك بناء على مذكرة انتربول دولية نفذتها الأجهزة الأمنية اللبنانية المختصة، ونحن نعمل تحت سقف القانون الدولي والقضاء ومذكرات تبادل واسترداد المطلوبين بين الدول، لاسيما ودولة شقيقة مثل العراق، ونحن بدورنا نرفض أي إفلات من العقاب ومع تطبيق القانون دون أي تدخلات وضغوطات، وهذا واجبنا تجاه أهلنا في العراق".

