القاضي قردوحي يفضح حقيقة "توقف بعض القضاة عن العمل"... خطة خبيثة باشراف رياض "مكيافيللي"

A + A -

كتب القاضي شربل قردوحي على حسابه على "فايسبوك""

طفح الكيل...من حق الرأي العام أن يعلم الحقيقة....خاصة حول سبب "توقف بعض القضاة عن العمل"(أكثريتهم ليسوا على دراية ولا معرفة بالحقيقة).....السبب الحقيقي هو "الحؤول" دون ملاحقة رياض سلامة وعدد من كبار المساهمين في المصارف اذ انه بمجرد استجواب رياض سلامة "سينفضح المستور"لزملائي القضاة لا تنخدعوا بهذه اللعبة القذرة التي يشترك بها بعض كبار القضاة وابتدأت فعلياً برشوة ال ٨٠٠٠ ومن بعدها بحجب رواتبنا لغاية ١٦ الشهر وعدم استفادتنا من المساعدة الاجتماعية....انه خطة خبيثة باشراف رياض "مكيافيللي" وتنفيذ وتدبير وتخطيط بعض قضاته