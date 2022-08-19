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الرئيس عون تسلم رسالة من الرئيس ماكرون شدد فيها على حرصه على تعزيز وتطوير العلاقات اللبنانية-الفرنسية

19
AUGUST
2022
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اكد الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون في رسالة وجهها الى رئيس الجمهورية العماد
ميشال عون أنه يعلّق اهمية كبيرة على ما يجمع لبنان وفرنسا من علاقات، وانه حريص
على العمل دائماً من اجل تعزيزها وتطويرها في المجالات كافة. وشكر الرئيس الفرنسي
رئيس الجمهورية على رسالة التهنئة التي وجهها اليه لمناسبة العيد الوطني الفرنسي معرباً
عن تأثره بمضمونها ومعبّراً عن امتنانه العميق لمبادرة الرئيس عون.


الوزير زياد مكاري
الى ذلك، شهد قصر بعبدا سلسلة لقاءات تناولت مواضيع سياسية واقتصادية. وفي
هذا الاطار استقبل الرئيس عون وزير الاعلام زياد مكاري الذي اطلعه على اجواء الزيارة
الرسمية التي قام بها ووزير السياحة وليد نصار الى الدوحة حيث تم تسليم رسالة خطية
موجهة من رئيس الجمهورية الى امير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني تناولت
العلاقات اللبنانية-القطرية والتعاون القائم بين البلدين. وتناول البحث بين الرئيس عون
والوزير مكاري الاوضاع السياسية الراهنة والتطورات الحكومية اضافة الى شؤون تخصّ
المؤسسات الاعلامية الرسمية في وزارة الاعلام وتلفزيون لبنان.

النائب جيمي جبور
سياسياً، استقبل رئيس الجمهورية نائب عكار السيد جيمي جبور وتداول معه في
شؤون الساعة وحاجات منطقة عكار. وأوضح النائب جبور ان الرئيس عون أكد له اهتمامه
الدائم بأوضاع منطقة عكار وحرصه على تلبية حاجات ابنائها ودورهم في الحياة السياسية
اللبنانية لاسيما في السلطتين التنفيذية والتشريعية، مشدداً على التضحيات التي قدمها ابناء
عكار لوطنهم في المجالات كافة السياسية والعسكرية والاجتماعية.


الوزير السابق جورج قرداحي
واستقبل الرئيس عون الوزير السابق جورج قرداحي واجرى معه جولة افق تناولت
الاوضاع العامة والتطورات السياسية وآفاق المرحلة المقبلة.


سفير لبنان في السنغال
وفي قصر بعبدا، سفير لبنان في السنغال سامي حداد الذي اطلع الرئيس عون على
اوضاع الجالية اللبنانية في السنغال التي يربو عدد افرادها على 30 الف شخص ودورهم
سياسياً واقتصادياً واجتماعياً وصناعياً. كما تناول البحث العلاقات اللبنانية-السنغالية وسبل
تطويرها في المجالات كافة.

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