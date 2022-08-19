شبكات تزييف نشطة... وأمن الدولة تتابع

A + A -

أوقفت دورية من مكتب بنت جبيل - مديرية النبطية في أمن الدولة السوريّين(م.م.) و (أ.ع.)في بلدة عيتا الشعب اثناء محاولتهم ترويج مبلغ ٥٠$ من العملة المزيّفة في أحد المتاجر المختصة ببيع المواد الغذائية في البلدة المذكورة .

و بعد سلسلة تحقيقات ونتيجة اعترافات الموقوفين، تمكن المكتب المذكور من تفكيك شبكة ترويج للعملة المزيفة، تنتشر في بلدات القضاء. تمّ التحقيق مع ثلاثة آخرين متورطين، السوريّين (س.د) و (إ.ح.) ، و السورية (خ.خ.) ، تمّ توقيفهم مع المضبوطات بعد أخذ إشارة القضاء المختص.

ثم تمكن المكتب من تحديد أكثر من ١٤ مؤسسة تجارية و محلات بيع مواد غذائية و محطات وقود قد وقعت ضحية الترويج في الآونة الاخيرة، وتمّ ضبط جميع العملات المزيفة بطريقة ترابط للارقام التسلسلية (tracing) .