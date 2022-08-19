وزير شؤون المهجرين: رئيس الحكومة لا يريد تسهيل عودة النازحين... وهكذا رد مستشار ميقاتي

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اعلن وزير شؤون المهجرين في حكومة تصريف الاعمال عصام شرف الدين انه "انا على خلاف مع رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي بكل ما يطرح من مواضيع اقتصادية وكل ما وصلنا اليه بموضوع النازحين".

ولفت في حديث به عبر "الجديد" الى ان "ميقاتي رفض اقتراح ضريبة التضامن الاجتماعي وقال انه سيضعها في خطة التعافي وهو لم يضعها في الخطة".

واعتبر شرف الدين ان "ميقاتي لا يريد تسهيل عودة النازحين الى سوريا".

ورد فارس الجميل مستشار نجيب ميقاتي لـ"الجديد" على وزير شؤون المهجرين عصام شرف الدين قائلا: "انت ذهبت الى سوريا للقيام بمسعى شخصي حول موضوع عودة النازحين وذهبت على رأس وفد حزبي وملف النازحين عاد عملياً الى صاحب العلاقة وهو الوزير هكتور حجار".

واضاف الجميل: "الاخبار التي تتحدث عنها حول تحويلات مالية قام بها رئيس الحكومة غير صحيح وعليك ابراز المستندات بشأن ذلك ان كان ما تقوله صحيحاً".