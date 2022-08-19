مروّجو مخدّرات في قبضة أمن الدّولة

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لوحظ انتشار للمخدرات في المنتجعات السياحيّة في الجنوب، وتحديداً في جزّين وجوارها، وخصوصاً لدى الشباب والمراهقين. فما كان من المديريّة العامة لأمن الدّولة في الجنوب، إلّا أن كثّفت عملها الأمنيّ داخل المطاعم والمنتجعات السياحيّة والمسابح، واستطاعت رصد شبكة لترويج المخدّرات بمختلف أنواعها. تمّ توقيف الرأس المدبّر للشبكة، وهو سوريّ الجنسيّة يدعى ( كريم ن.) ، وبعد التحقيق معه اعترف بباقي أفراد شبكته وطريقة عملها، وتمّ توقيف اثنين منها، السوريّين (حسن ن. و توفيق ب.) والعمل جارىٍ حاليّاً على توقيف باقي أفراد العصابة.