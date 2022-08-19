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جولة للمطران ابراهيم والمهندس لحود على الزحليين في كسروان

19
AUGUST
2022
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قام رئيس اساقفة الفرزل وزحلة والبقاع للروم الملكيين الكاثوليك المطران ابراهيم مخايل ابراهيم ومدير عام وزارة الزراعة المهندس لويس لحود بجولة تفقدية على الزحليين المقيمين في اعالي كسروان.
واستهل سيادته الجولة بزيارة الى جنينة الخواجة في فقرا حيث كان في استقباله صاحب المطعم الزحلي ايلي مهنا وعقيلته الإعلامية داليا داغر وأطلع منهم على اوضاع الحركة السياحية في المنطقة، ونوّه ابراهيم بالتاريخ السياحي العريق لسيد ايلي مهنا الذي يعد سفير المطبخ الزحلي واللبناني الى العالم.
ثم انتقل المطران ابراهيم الى بلدية كفرذبيان والتقى رئيس البلدية بسام سلامة وبحث معه اوضاع مزارعي التفاح في المنطقة في هذه الظروف الصعبة، وعرض المهندس لحود برامج وزارة الزراعة لتصريف التفاح وتسويقه. وقدّم سلامة الى المطران ابراهيم والمهندس لحود سلّة من منتوجات المونة والمطبخ اللبناني.
وجال سيادته برفقة رئيس البلدية والمهندس لحود في اسواق فقرا وعيون السيمان الزراعية والصناعية والحرفية والتجارية متفقداً وابدى اعجابه بتنوع المنتوجات المعروضة واسعارها التي هي بمتناول الجميع.
واختتم المطران ابراهيم جولته الكسروانية بزيارة دير القيامة في شبروح حيث كان في استقباله الرئيس العام للرهبانية الباسيلية الشويرية الأرشمندريت برنار توما والرهبان، وجال سيادته في ارجاء الدير وصلّى في الكنيسة على نية لبنان وابناء المنطقة.
كما تفقد سيادته المخيم الذي اقامته شبيبة كفرزبد وعين كفرزبد في الدير باشراف الأب اومير عبيدي وشاركهم في قسم من السهرة.

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