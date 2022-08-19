"حرّاس الجمهورية والحقوق" ... سليم عون: لا يمكن لحكومة تصريف الأعمال تسلّم صلاحيات رئاسة الجمهورية

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لفت النائب سليم عون إلى أنّ "تحريك الموضوع الحكومي يجعلنا نتفاءل بالوصول إلى نتيجة والجميع بات على قناعة بضرورة تفادي ما قد يحدث في ظلّ حصول فراغ".



وقال في حديثٍ اذاعي: "نحن نتحاشى الوصول إلى الفراغ الرئاسي ولكن طالما أنّ هذا الاحتمال واردٌ فالأفضل أن يكون هناك حكومة كاملة الأوصاف لا حكومة تصريف أعمال ثمّ نعمل على تقليل فترة الفراغ".



وأشار إلى أنّ، "رئيس "التيار" يقوم بتوصيف الواقع وشدّد على أنّنا نحن "حرّاس الجمهورية والحقوق" ونحن لن نقبل بالتفريط بموقع رئاسة الجمهورية تحت أي عنوان".





وأضاف، "نحن غير متمسّكين بشخص بعينه للرئاسة ولكن على الأقل أن يكون له تمثيل أو مدعوماً من فريق له تمثيله وإلا فلماذا نجري الانتخابات؟".



وأكّد النائب عون أنّه "إما أن نذهب إلى حكومة جديدة وإما ذاهبون إلى مشكلة كبيرة وأنا أتبنّى وجهة النظر التي تقول إنّه لا يمكن لحكومة تصريف الأعمال تسلّم صلاحيات رئاسة الجمهورية".