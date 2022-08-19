عناوين الصحف ليوم الجمعة 19 آب 2022

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الأخبار

- "إسرائيل" تهدد لبنان وتستجدي المقاومة: خذوا ما تطلبون وجمّدوا تهديد أيلول

- حزب الله... أربعون بعداً للفرادة [2/3]: مستلزمات الدور المقاوم

- "كارتيل مخدرات" يسيطر على رومية

- حرب البُنى التحتية | موسكو – كييف: قنبلة "زباروجيا"

- الضفة بمواجهة التغوّل... العدو يستبيح المؤسّسات المدنية

- معركة تصفية "الإصلاح": السعودية والإمارات يداً بيد



البناء

- نصرالله يتحدّث اليوم في عيد الانتصارَين... "القومي": المقاومة قوّتنا وسنقطع اليد التي تمتدّ إليها

- الترسيم يعود إلى المربع الأول بعد رفض المقاومة للتأجيل: تساوي خيارَيْ المواجهة والحلّ

- مناورات روسيّة صينيّة... وتداول أوروبيّ خليجيّ بتمويل صندوق ضمانات الاتفاق النوويّ



اللواء

- "الثنائي" يفرمل تحميل وزير المال وحده وزر الدولار الجمركي

- باسيل يتهم جعجع بالتفريط بـ"مكتسبات العهد القوي".. ومطالب تعجيزية تطيح بالتفاؤل الحكومي

- مؤتمر المغتربين... فرصة برسم الضياع؟

- الخصخصة بين الدواء والداء

الديار

- لبنان ينتظر "بحذر" عودة هوكشتاين المتفائل بردود "إسرائيل" "الابداعية"

- أردوغان يدخل على "خط" الترسيم وينصح بتسوية تبعد "شبح" الحرب!

- غياب الثقة والجدية يعطل الحلول وتقاذف لـ"كرة نار" الدولار الجمركي



الجمهورية

- حسابات شعبوية خلف الدولار الجمركي

- هل يندلع توتر طائفي حول الرئاسة؟

- لكتلة تاريخية للبنان الجديد

- الأمم المتحدة: إلحاق ضرر بمحطة زابوريجيا "انتحار"