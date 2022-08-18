سفارة لبنان في الجزائر: فجعنا بمــا أصاب إخوتنا في ولايات الشرق الجزائري جـراء الحرائق

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أصدرت السفارة اللبنانية في الجزائر بيانا جاء فيه: "فجعنـــا بمــا أصاب إخوتنــا في ولايات الشرق الجزائري جـراء الحرائق التـي تشهدهــا الجزائر الحبيبــة، والتـي أودت وللأسـف الشديــد بالكثير من الأرواح البريئــــة، وإننـــا وعلى إثر هذا المصاب الجلل، لنعزي أنفسنــا وكافـة إخواننـــا الجزائريين، ونسأل المولـى عز وجل أن يشمـل أرواح الشهـداء الطاهرة برحمتــه الواسعــة ويسكنهم فسيح جناتــه وأن يلهم ذويهــم جميل الصبر وحســن العــزاء، وأن يمـــن على المصابيــن بالشفــاء والعافيــة، كمـا ندعــوه جل وعلا أن يرفـع عن الجزائر الحبيبــة هذا البــلاء ويحفــظها وشعبــها الشقيـق من كل أذى ومكـروه".