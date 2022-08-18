رسائل تهديد بقتله وصلت الى هاتف ابنته الصغيرة.. النجم زياد برجي يلجأ إلى القضاء

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قرّر الفنّان اللبنانيّ زياد برجي اللّجوء إلى القضاء اللبنانيّ وتقديم بلاغٍ ضدّ مجهولٍ لدى النيابة العامَّة الاستئنافيّة في جبل لبنان، وذلك بعد تلقّيه رسائلَ تهديدٍ بالقتل في الساعات الماضية.

وكشفت معلوماتٌ صحافيّة أنّ "مكتبَ مُكافحة جرائم المعلوماتيّة سيتولّى مهمّةَ التّحقيق في مضمون التهديدات الّتي وصلت إلى زياد، وهي من شخصٍ يتحدَّث باللهجة المصريَّة ويَدّعي أنّه ضابطُ أمنٍ مصريّ".

وأضافت المعومات أنّ المجهولَ "هدّد زياد برجي بشكلٍ مُباشر بالأذى، في حال طَرَحَ أغنيةَ (أنا وبس) الّتي حصلت عليها إليسا، بصوته. ووصلت هذه التهديدات إلى هاتف إبنة برجي الّتي تبلغ من العمر سبع سنوات".

المصدر: الفن