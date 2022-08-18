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هكذا نعى جورج وسوف أنطوانيت نجيب!

18
AUGUST
2022
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نعى النجم جورج وسوف، الفنانة السورية الراحلة أنطوانيت نجيب، والتي كانت قد رحلت عن عالمنا صباح أمس الأربعاء.
جورج وسوف نشر صورة تجمعه بالفنانة الراحلة أنطوانيت نجيب عبر حسابه الرسمي على تويتر، معلقًا عليها: «هالصورة على المسرح غالية علي، الله يرحم الفنانة الكبيرة انطوانيت نجيب وتكون نفسا بالسما».

وكان فرع دمشق لنقابة الفنانين السوريين نعى صباح أمس الأربعاء 17 أغسطس رحيل الفنانة القديرة أنطوانيت نجيب عن عمر ناهز 92 عاماً.

وذكر في صفحته على موقع الفيس بوك: فرع دمشق لنقابة الفنانين ينعي اليكم رحيل الزميلة الفنانة القديرة انطوانيت نجيب، ونوافيكم لاحقا بموعد التشييع والدفن وموعد التعزية.
وتوفيت "نجيب"، بعد تعرضها لعدة وعكات صحية خلال الفترة الماضية، بالإضافة إلى أنها كانت تخضع لجلسة غسيل كلى مرة واحدة كل أسبوع وبشكل دائم.

وتعتبر الراحلة واحدة من أبرز نجوم سوريا، حيث قدمت خلال مسيرتها الفنية ما يزيد عن 150 عمل بين مسرح وسينما وتلفزيون.

أنطوانيت نجيب من مواليد مدينة درعا عام 1930، ظهرت للمرة الأولى كممثلة عندما شاركت في فيلم "عاريات بلا خطيئة" عام 1967، وبعدها انضمت إلى نقابة الفنانين السوريين عام 1968.

شاركت في عشرات الأعمال الفنية على مدار تاريخها الفني الطويل، وبرعت في أداء أدوار الجدة والأم الطيبة التي تسعى إلى راحة أولادها وخاصة في الأعمال الشامية، كما قدمت عدة أعمال فنية علىالمسرح و الإذاعة السورية.

تزوجت انطوانيت عام 1962 من الفنان يوسف شويري، والذي وافته المنية عام 2005...
سيدتي

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