living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

لاعبٌ لبنانيّ يرفض مواجهة "إسرائيليّ" وينسحب من هذه البطولة!

18
AUGUST
2022
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

انسحب المقاتل اللبناني شربل أبو ضاهر من بطولة العالم للفنون القتالية المختلطة (MMA) للناشئين، المقامة حالياً في العاصمة الإماراتية أبو ظبي، رفضاً لمواجهة لاعب إسرائيلي.

وحذا شربل أبو ضاهر حذو مواطنه عبد الله منياتو الذي انسحب هو الآخر من بطولة العالم للفنون القتالية المختلطة (MMA) التي أقيمت العام الماضي، في بلغاريا، بعد أن "جمعته القرعة مع لاعب إسرائيلي أيضا".

وانطلقت بطولة العالم للفنون القتالية المختلطة للناشئين لعام 2022 في أبوظبي، يوم أمس الأربعاء وتستمر حتى يوم السبت المقبل، في صالة جوجيتسو أرينا.

وتتراوح أعمار المشاركين في البطولة بين 12 و17 عاما. ووصل عدد المشاركين إلى 498 لاعبا من 41 دولة للمنافسة، بزيادة كبيرة عن معدل المشاركة مقارنة ببطولة العالم للناشئين 2021 في بلغاريا، والتي شارك فيها 331 رياضيا من 23 دولة.

ويستضيف اتحاد الإمارات للجوجيتسو والفنون القتالية المختلطة 3 فئات من المنافسات ابتداء من الناشئين من 12 إلى 13 عاما فئة (C)، والناشئين من 14 إلى 15 عاما فئة (B)، والناشئين من 16 إلى 17 عاما فئة (A).

وحصدت الإمارات ميداليتين اليوم الخميس، واحد ذهبية وأخرى فضية.

فقد توج البطل الإماراتي جاسم الحوسني بالميدالية الذهبية لوزن 67 كغم في منافسات فئة تحت 16 عاما، على حساب المقاتل الأميركي جوزيف باورز الأقوى في هذا الوزن.

بينما اكتفى عبد الله الدرمكي بالميدالية الفضية لوزن 40 كغم في منافسات فئة تحت 16 عاما أيضا، وذلك بعد هزيمته في النهائي أمام الطاجيكستاني فارهودي.

وارتفع رصيد الإمارات في البطولة الحالية إلى 4 ميداليات ملونة بفوز زايد الحمادي (13 عاما) ببرونزية وزن تحت 48 كغم، وزايد الظباري (12 عاما) ببرونزية وزن تحت 37 كغم يوم أمس الأربعاء، مع افتتاح فعاليات هذه البطولة.

روسيا اليوم
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2022. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout