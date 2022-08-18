ضغط أوروبّي لتعليم النّازحين بدل الطّلاب اللبنانيّين!

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رئيس لجنة التربية النيابية النائب حسن مراد يؤكد ما استمرّ ويستمرّ المكتب التربوي في التيار الوطني الحر عبر مسؤول المكتب روك مهنا التحذير منه، حول دمج الطلاب النازحين بالطلاب اللبنانيين تمهيداً لإعطائهم أسبقية على اللبنانيين!

يتوجه المكتب إلى جميع من استخفّ بتحذيرات المكتب ولم يأخذها بعين الإعتبار وحتى تهكّم عليها ويضعهم أمام مسؤولياتهم للتحرك وللتكفير عن خطيئتهم تلك.

كما يناشد المكتب جميع الضنينين بمصلحة لبنان وأجياله الطالعة التحرك الفوري لوضع حدّ لهذه الوقاحة الدولية المتمادية؛ ويعد المكتب طلاب لبنان أنه لن يدع هكذا مشاريع توطينية هدّامة تمرّ!