"توقيف نقل المرضى من وإلى المستشفيات"... الدفاع المدني يوضح!

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أوضحت المديرية العامة للدفاع المدني، أنه "جرى التداول عبر بعض المواقع الإلكترونية بخبر مفاده توقيف نقل المرضى من وإلى المستشفيات إلّا بأمر من العميد خطار المدير العام".



وقالت في بيانٍ: "يهم المديرية العامة للدفاع المدني أن توضح بأن ما صدر عنها اليوم هو مذكرة (تعليمات داخلية) لتنظيم العمل وضبطه فقط، وقد تضمن حرفياً مراجعة رئيس شعبة الخدمة والعمليات عند الإنطلاق لتنفيذ أي مهمة من هذا النوع إسوة بالمهام الأخرى التي يقوم بها عناصر الدفاع المدني والتي تقتضي تحريك أي آلية من آلياته، الأمر الذي لا يتخطى كونه تدبير داخلي عادي لا يستدعي تحويله إلى مادة للتجاذب الإعلامي".



كما أكّدت المديرية العامة، جهوزيتها التامة لـ"تلبية نداءات المواطنين عند الضرورة".