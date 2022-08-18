وزير الإقصاد يكشف أنواع السّلع الّتي ستخضع للدولار الجمركي... "ستكون ضئيلة جداً جداً جداً!"

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أكّد وزير الإقتصاد والتجارة في حكومة تصريف الأعمال أمين سلام، أنّ "كل دول العالم تؤمن مداخيلها من الضرائب"، قائلاً: "لا يمكننا أن نكمل على سعر صرف الـ1500 فنحن نريد تحسين الرواتب والأجور".



وخلال مؤتمر صحافي له في مكتبه في الوزارة، تحدّث فيه عن موضوع الدولار الجمركي وتأثيره على المواد الغذائية ودور وزارة الإقتصاد والتجارة بهذا الخصوص، قال سلام: "نحن ننتظر جواب وزير المال على كتاب الرئيس ميقاتي، وعلى الأرجح سيتم اعتماد سعر الـ20 ألفاً للدولار الجمركي".



وأضاف، "أريد أن أطمئن أن تداعيات سعر الدولار الجمركي الجديد على أسعار السلع ستكون ضئيلة جداً جداً جداً".

ولفت، إلى أنّ "المواد الغذائية التي ستخضع للدولار الجمركي هي تلك التي لها مواد رديفة موجودة في لبنان، وذلك لتحفيز القطاع الصناعي والصناعة اللبنانية".



وأعلن سلام أنّ "من السلع الغذائية التي ستخضع للدولار الجمركي هي الأجبان الفاخرة وأكياس الخضار المعلّبة، لكن أغلب السلع الغدائية لن تخضع للرسم الجديد".