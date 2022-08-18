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وزير الطّاقة: البنك الدولي أكد التزامه بهذا المشروع

18
AUGUST
2022
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واصل رئيس الحكومة نجيب ميقاتي لقاءاته في السراي الحكومي، فاستقبل، في حضور وزير الطاقة والمياه وليد فياض، وفدا من البنك الدولي برئاسة المدير الاقليمي لدائرة المشرق في البنك الدولي جان كريستوفر كاريه وعضوية المدير التنفيذي في البنك حسن ميرزا، وممثلة البنك في لبنان منى قوزي.

وتم خلال اللقاء البحث بمشاريع البنك في لبنان.

اثر اللقاء، أوضح الوزير فياض، أنه "كان عرض لمشاريع البنك الدولي في لبنان ومن ضمنها المشاريع المخصصة للطاقة، وشرحت خلال الاجتماع بأن ملف الطاقة هو من أكثر الملفات حساسية في لبنان، وأن التعاون مع البنك الدولي بدأ منذ فترة طويلة جدا".

وأشار الى أنه "كان الإهتمام في المرحلة الأولى واضحا جدا، ولكننا شعرنا منذ نحو ثلاثة أشهر ببرودة من ناحية البنك الدولي في التعاطي مع هذا الملف، ولذلك رغبت منهم إعادة التأكيد على مدى اهتمامهم والتزامهم بهذا الملف".

وتابع، "لقد أكدوا التزامهم التام بهذا المشروع والسير بالخطوات التنفيذي فيه.

واستكمل، "عرضت لمفاوضات التمويل وطالبت بادخالنا في مرحلة المفاوضات لعقد التمويل. وعرضت لهم ما نقوم به لجهة زيادة تعرفة الكهرباء فور التزويد بالتغذية الاضافية والإجراءات لانشاء الهيئة الناظمة بمساعدة الهيئات الناظمة للبحر الأبيض المتوسط".

واستقبل الرئيس ميقاتي مدير دائرة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في وزارة الخارجية الألمانية تولىبياس تنكل في حضور السفير الالماني اندريا كيندل.

إثر اللقاء، قال السفير تنكل: "التقيت الرئيس ميقاتي وكان لقاء جيدا جدا وفرصة لعرض العلاقات الثنائية بين المانيا ولبنان، ونحن من كبار الداعمين والملتزمين بلبنان. لقد التقينا في هذا الصباح قائد الجيش العماد جوزف عون حيث وقعنا اتفاقية تتعلق بمتابعة دعم الجيش اللبناني".

وأضاف، "عرضنا خلال اللقاء مع رئيس الحكومة اهمية اجراء الاصلاحات التي يمكن ان تؤدي الى اتفاق مع البنك الدولي والذي يحظى بدعم قوي من المانيا، وكان لقاؤنا جيدا مع دولة الرئيس، فلبنان والمانيا شركاء منذ مدة كبيرة في المنطقة".

والتقى الرئيس ميقاتي كتلة "نواب الشمال" وضمت النواب السادة:وجيه البعريني، محمد سليمان، سجيع عطية ، عبد العزيز الصمد واحمد الخير وتم خلال اللقاء البحث في الشؤون الانمائية والحياتية.

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