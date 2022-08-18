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كنعان يطالب وزارة المال بأرقام واقعية لإقرار الموازنة

18
AUGUST
2022
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أكد النائب ابراهيم كنعان بعد اجتماع لجنة المال والموازنة أن "هناك ميزاناً جوهرجياً مطلوباً لتأمين استمرارية الدولة ومراعاة امكانات الناس وحاجاتهم لأن الموازنة لا يجب ان تكون دفترية فالاهم من تحديد ارقام هو كيفية تأمينها".

وأضاف: "سألت لجنة المال وزير المالية والحكومة ما هو الاثر المالي للارقام المقدمة لنا ومن يضبط الاسعار؟ فعلى الدولة ان تكون واقعية في ما تطلبه من الناس".

وتابع: "نريد تعزيز امكانيات الدولة ولكن في الوقت نفسه الاخذ بعين الاعتبار وضع الناس والدولار الجمركي يحدد في الحكومة ونريد معرفة اثره المالي".

وأردف كنعان: "اعطينا الحكومة ووزارة المال مهلة اخيرة حتى الاسبوع المقبل لتزويدنا بالارقام الحقيقية للجباية والنفقات وعلى ضوء ما سيأتينا نبني على الشيء مقتضاه على صعيد الموازنة".

وقال: ""نحنا أم الصبي" ومسؤولين عن الشعب وحاجاته لذلك لا نريد تدفيع الناس الثمن بأي اجراء او قرار حكومي لذلك يجب بحث الامور بمسؤولية وتوازن".

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