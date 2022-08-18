حجار عن السجال بينه وين وزير المهجرين: ملف النازحين يحتاج مقاربة جماعية وليس مقاربة فرديّة من قبله

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بيان صادر عن المكتب الإعلامي لوزير الشؤون الإجتماعية في حكومة تصريف الأعمال الدكتور هكتور حجّار:

شاركت اليوم بإجتماع "اللجنة الوزارية لمتابعة إعادة النازحين السوريين الى بلدهم بأمان وكرامة" في السراي الحكومي برئاسة دولة الرئيس نجيب ميقاتي وبحضور كلّ من وزير الخارجية والمغتربين الدكتور عبدالله بو حبيب، وزير العدل القاضي هنري خوري، وزير الدفاع الوطني العميد الركن موريس سليم، وزير الداخلية والبلديات القاضي بسام مولوي، المدير العام لرئاسة الجمهورية الدكتور أنطوان شقير والأمين العام لمجلس الوزراء القاضي محمود مكية.

خلال الإجتماع، إستكملنا البحث في المقررات التي صدرت عن الاجتماع الذي عقد في القصر الجمهوري في 11 آب وأطلعنا الرئيس ميقاتي وأعضاء اللجنة عليها حيث نوقِشَت وإتفقنا على تنفيذها ومتابعتها من قبل الوزارات والإدارات المعنيّة. أما بالنسبة للسجال الذي حصل مؤخراً مع وزير المهجّرين عصام شرف الدين، الذي تغيّب عن حضور الإجتماع اليوم، فما هو إلا لتوضيح بعض القضايا الأساسية إن كان في موضوع الصلاحيات أو مقاربة الموضوع، الذي يحتاج إلى مقاربة جماعية على مستوى اللجنة وليس مقاربة فرديّة من قبله. فالملف غير مرتبط بوزارةٍ واحدة فقط ويحتاج الى دقّة في العمل، لأنه في جانبٍ منه يتعلّق بالمؤسسات الدوليّة والدول والجهات المانحة ومفوضيّة شؤون اللاجئين والوزارات اللبنانية، ومن جانبٍ آخر الدولة السورية. لهذه الاسباب، شدّدنا على ضرورة التنسيق في إتباع الخطوات تحت رعاية رئيسي الجمهورية والحكومة وأن يكون العمل نابع من السلطات والدولة اللبنانية وبالتوافق بين أعضاء اللجنة والمجتمع الدولي.

وأخيراً، نعود ونؤكّد أننا مع أي خطوة تحصل في لبنان تصبّ في خانة عودة النازحين إلى بلدهم وبأننا أمام فرصة جدّية لمعالجة هذا الملف بطريقة صحيحة تضمن مصالح الدولة اللبنانية وكذلك العودة الآمنة والسريعة للسوريين إلى بلدهم.