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الرئيس عون عرض مع النائب بقرادونيان الأوضاع العامة وقرر منح الرئيس الراحل فريد مكاري وسام الأرز الوطني من رتبة ضابط اكبر

18
AUGUST
2022
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عرض رئيس الجمهورية العماد ميشال عون قبل ظهر اليوم في قصر بعبدا، مع الأمين
العام لحزب الطاشناق النائب اغوب بقرادونيان الأوضاع العامة في البلاد في ضوء التطورات
الأخيرة. وأوضح النائب بقرادونيان انه بحث مع رئيس الجمهورية في نتائج الاتصالات الجارية
لتشكيل حكومة جديدة مع الرئيس المكلف نجيب ميقاتي، لاسيما وان الأوضاع الراهنة تتطلب
تشكيل حكومة لمواكبة الاستحقاقات المنتظرة، واستكمال معالجة الأوضاع الاقتصادية المتردية
في البلاد. وأشار الىان حزب الطاشناق دعا دائما الى احترام مواعيد الاستحقاقات الدستورية
ويجري اتصالاته للمساعدة في انجاز هذه الاستحقاقات في أجواء تعزز الوحدة الوطنية وتحصن
العيش المشترك بين اللبنانيين.
وأضاف النائب بقرادونيان: ان الحديث مع الرئيس عون تطرق الى الأوضاع الحياتية
والصعوبات التي تعترض المواطنين اجتماعيا وتربويا وصحيا ما يقضي الإسراع في اتخاذ
الإجراءات المناسبة للتخفيف من هذه المعاناة. وأضاف: بحثنا أيضا في ملف ترسيم الحدود
البحرية اللبنانية الجنوبية وما آلت اليه مهمة الوسيط الأميركي اموس هوكشتاين وموقف لبنان
الثابت في هذا المجال انطلاقا من المحافظة على حقوق لبنان في مياهه وثرواته. وحول موقف
حزب الطاشناق من مسألة عودة النازحين السوريين في لبنان الى بلادهم، اكد النائب بقرادونيان
دعم الموقف اللبناني في هذا المجال لا سيما وان تداعيات هذا النزوح منذ العام 2011 رتبت
أعباء مالية كبيرة على لبنان وزادت من حدة تدهور الأوضاع الاقتصادية والمالية فيه.

وسام الأرز الوطني من رتبة ضابط اكبر للراحل فريد مكاري
على صعيد آخر، قرر رئيس الجمهورية منح نائب رئيس مجلس النواب السابق الراحل
فريد مكاري وسام الأرز الوطني من رتبة ضابط اكبر تقديرا لدوره وعطاءاته في الحياة
السياسية والوطنية اللبنانية. وسيضع رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي الوسام على نعش الفقيد
باسم رئيس الجمهورية غدا.

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