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"حنجور زيت" من مار شربل كوى تورم بسام... عجيبة جديدة لطبيب السماء!

18
AUGUST
2022
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السيد بسام فؤاد التكتوك. وكما يخبر عن حالته الصحية المرفقة بالتقارير الطبية "انني اصبت بتاريخ ٩ نيسان ٢٠٢٢ بتبول دم حاد دخلت على أثره مستشفى مار يوسف على يد الكتور ايلي النمر، وبعد الفحوصات والصور والناضور تبين وجود تالولة في المبولة بحجم ١،٦ سنتم وعرض ٠،٨ عندها قرر الطبيب إجراء عملية سريعة لإنتزاعها فراجعت الطبيب خليل قرمش في المستشفى الشمالي في زغرتا وجراء خزعة تبين عدم حملي لجرثومة السرطان وقرر إجراء عملية في ١٣ نيسان ٢٠٢٢

فأعطتني السيدة شعشوعة رميا حنجورا يحتوي زيت مار شربل وطلبت مني شربه قبل الدخول لإجراء العملية. ولما أدخلني الطبيب غرفة العمليات طلبت منه إجراء"ايكو" قبل العملية لأنني كنت أشعر أن الأعجوبة قد حصلت، وهنا لم يجد الطبيب أثرا للتورم بحيث كان مكويا، فتفاجأ الطبيب وأخذ خزعة وأتت النتيجة نظيفة.

وبعد ثلاثة أشهر خضعت لصورة "ايكو" فتبين من جديد أن كل شيء نظيف
فجئت لزيارة مار شربل مع عائلتي وشكرته على نعمة شفائي وسجلت الأعجوبة في ١٥ آب ٢٠٢٢

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