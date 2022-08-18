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هذا ما كشفه الابيض عن ملف أدوية السرطان وغسيل الكلى

18
AUGUST
2022
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أمل وزير الصحة فراس الأبيض في تشكيل حكومة جديدة، لافتاً في حديث إلى صوت كل لبنان، إلى أن الرئيس نجيب ميقاتي أبلغ الوزراء في الاجتماع أول من أمس أنه حريص على التأليف، وأن الأمور المطروحة مع رئيس الجمهورية ميشال عون هي إما الصيغة الحكومية التي سبق أن طرحها في زيارته السابقة أو أمور جديدة بينها تعويم الحكومة الحالية.
واعتبر الأبيض أن احتمال حصول الفراغ الرئاسي هو همٌّ لدى الجميع، مؤكداً أن أحداً لا يتمنّى حصول عدم استقرار في البلاد، لذا يتوجّب على الجميع وضع جهودهم لتأمين استمرارية مرافق الدولة.
وعن ملف أدوية السرطان وغسيل الكلى، أوضح الأبيض أن المشكلة الأساسية في هذا الملف تكمن في التمويل، لافتاً إلى أنه يجري العمل على زيادة التمويل والتأكد من عدم حصول أي سوء استخدام من هدر أو فساد. وأعلن عن زيارة سيجريها اليوم للرئيس ميقاتي لمتابعة الموضوع.
الأبيض أشار إلى أنّ المساعدات الدوائية التي تصل إلى لبنان هي من جمعيات أميركية أو لبنانية في الاغتراب وليست هناك مساعدات حكومية أميركية.

 

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