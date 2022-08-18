هل يزور ميقاتي بعبدا اليوم!؟

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أكد النائب علي درويش أن زيارة الرئيس نجيب ميقاتي إلى قصر بعبدا اليوم أمر وارد بما أن لقاء الأمس بحث بعمق في تشكيل الحكومة.

وأوضح درويش، في حديث إلى صوت كل لبنان، أن الصيغة الحكومية المطروحة لم يتم رفضها بشكل كامل لذلك أشار إليها أمس الرئيس ميقاتي على أنها مسودة يمكن تعديلها، وهو منفتح على كل الاقتراحات في هذا الشأن. وشدد درويش على أنه لا يمكن الدخول في صيغة جديدة كاملة في الفترة الزمنية المتبقية للسعي إلى التشكيل.

ولفت درويش إلى أن المسودة كانت مقبولة جداً، إنما هناك نقاط تم بحثها لجهة بعض الحقائب أو الوزارات، بينها ملفات تعتبر شائكة كالكهرباء وغيرها، فقد اعتبر الرئيس ميقاتي أنه يمكن حصول بعض التعديلات فيها لاستكمال هذه الملفات وليس لاستهداف أي طرف.

وأوضح أن حصر الصيغة ببعض التعديلات هو بهدف تسريع موضوع التأليف، آملاً في أن تنعكس العلاقة الجيدة بين الرئيسين عون وميقاتي على ملف الحكومة.