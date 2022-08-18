خاص - هذا ما فعله ميقاتي بين السرايا وبعبدا!

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خاص tayyar.org -



علم أن رئيس الحكومة المكلف نجيب ميقاتي أثنى، في الإجتماع الوزاري يوم الثلاثاء في السرايا، على وزراء حكومته فردا فردا، قائلا إن كلا منهم أثبت تمكّنه من ملفات وزارته، وأنه بفعل هذا الواقع سيقترح على رئيس الجمهورية العماد ميشال عون إبقاء الحكومة كما هي، وأنه على يقين بأن مجلس النواب سيجدد ثقته بها.



لكن الوزراء تفاجأوا بحصيلة إجتماع بعبدا أمس، حين تبيّن لهم أن ميقاتي عاد عن طلب تغيير وزير الطاقة والمياه وليد فياض، لكنه تمسّك بتغيير وزير الإقتصاد والتجارة أمين سلام ووزير شؤون المهجّرين عصام شرف الدين.