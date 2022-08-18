الريجي تكافح "التهريب"...ضبط كميات كبيرة في محافظتي الجنوب والنبطية

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نفذ جهاز مكافحة التهريب التابع لإدارة حصر التبغ والتنباك اللبنانية "الريجي", عمليات دهم في عدد من المناطق في محافظتي الجنوب والنبطية، لا سيما في صيدا والغازية والصرفند والغسانية وعبا والقصيبة وقعقعية الجسر والنبطية والعديد من القرى الأخرى .



ووفق بيان إدارة "الريجي"، "واصلت إدارة حصر التبغ والتنباك اللبنانية "الريجي" جهودها لمكافحة التهريب، إذ ضبطت كميات مهرّبة من المصنوعات التبغية والتنباك المعسّل والسيجارة الالكترونية (vape) بنتيجة عدد من عمليات الدهم".



وسُطرَت محاضر بالمخالفين ينظر فيها القضاء المختص.