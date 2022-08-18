السفير علي: دمشق وفرت كل تسهيلات العودة وبيروت خطت خطوة إيجابية

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الوطن السورية: أكد سفير سورية في لبنان علي عبد الكريم علي، أمس، أن الدولة السورية وفرت كل التسهيلات لعودة اللاجئين، وتحتاج عودة أبنائها إلى مناطقهم، ليشاركوا في إعمار ما هدمته الحرب، معتبراً أن الدولة اللبنانية خطت خطوة إيجابية في اتجاه عودتهم.



وقال في حديثٍ إذاعي: إن «الدولة اللبنانية خطت خطوة إيجابية في اتجاه عودة اللاجئين، أما الدولة السورية فكل التسهيلات للعودة موجودة»، وأكد أن «الدولة السورية معنية وتحتاج عودة أبنائها إلى مناطقهم، ليشاركوا في إعمار ما هدمته هذه الحرب وليعيدوا إلى سورية حضورها ولتبلسم النسيج الاجتماعي».



وأوضح أن «الشعب السوري راغب بالعودة ولكن الدول الغربية تثير لديه الهواجس، وأرجو أن يبقى صوت لبنان عالياً في التعاون مع الدولة السورية لعودة أبنائها»، واعتبر أن «مصلحة السوري العودة إلى سورية، ومصلحة لبنان فتح الحدود والتنسيق في هذا المجال ليفتح الباب أمام العودة».



ولفت إلى أن «الطرح الذي قدمه وزير الزراعة عباس الحاج حسن مفيد جداً في تسهيل مرور البضائع بين الدول العربية، ومنها العراق والأردن وسورية ولبنان، ونحن نرحب بهذا التعاون».