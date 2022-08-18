البناء: كسر الجليد في العلاقة بين الرئيسين؟

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بعض ما جاء في مانشيت البناء:

بعد تفعيل الحكومة من «ديوانية السراي الحكومي» وليس في القاعة المخصصة لاجتماعات مجلس الوزراء، زار الرئيس ميقاتي بعبدا والتقى رئيس الجمهورية، وتم خلال اللقاء البحث في الاوضاع العامة وملف تأليف الحكومة العتيدة. وبعد اللقاء قال ميقاتي في تصريح: «في 29 حزيران الماضي قدمت الى فخامة الرئيس تشكيلة للحكومة، وتم خلال لقاء اليوم البحث في هذه التشكيلة، وللحديث صلة. وسنتواصل لأنني أستطيع أن اقول إن وجهات النظر متقاربة».

ووفق معلومات «البناء» فإن أجواء اللقاء كانت إيجابية وكسرت الجليد في العلاقة بينهما التي ساءت في المرحلة الماضية وفتحت باكورة الاجتماعات في الأيام المقبلة، وجرى التشاور بين الرئيسين في التشكيلة الحكومية الوحيدة التي قدّمها الرئيس المكلف في اليوم الثاني على تكليفه، كما تم التوافق على الانطلاق من تشكيلة ميقاتي الذي وعد بأخذ ملاحظات عون عليها بعين الاعتبار.

كما وضع ميقاتي عون بأجواء الاجتماع الوزاري الذي عقد في السراي الحكومي واللقاءات الوزاريّة الأخرى التي تحصل لمتابعة الحلول للأزمات والملفات المالية والاقتصادية والاجتماعية.