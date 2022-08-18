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عناوين الصحف ليوم الخميس 18 آب 2022

18
AUGUST
2022
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الأخبار: أنقرة - دمشق: بداية تطبيع صعب

عرض ميقاتي غير جدّي!

زيادة الدولار الجمركي 13 ضعفاً: إلى مزيد من التضخم

 

 

الديار: الدولار الى تصاعد و350 قاضياً توقفوا عن العمل والمساعدات الاجتماعية تبخرت
اجتماع بعبدا مجاملات وميقاتي متمسك بابعاد فياض وشرف الدين وسلام
خلافات عاصفة حول الصلاحيات في لجنة النازحين واستياء سوري من ميقاتي

 

 

 

اللواء: ميقاتي بين خيارين: حكومة من 30 وزيراً أو أزمة دستورية نهاية العهد!
ضريبة تصاعدية على الرواتب تتجاهل «موت المعاشات».. وإضراب القضاة يشلُّ النيابات العامة والمحاكم

 

 

 

البناء: القناة 13 في الكيان: واشنطن وافقت على نص اتفاق نهائيّ «سيئ» للملف النوويّ مع إيران / الكاظمي يقود حواراً نحو تسوية بين «التيار» و«الإطار»: حكومة جديدة وانتخابات مبكرة / عون وميقاتي يتبادلان أسماء ومقترحات… ترقب داخليّ وخارجيّ لفرصة اختراق حكوميّة/

 

 

 


النهار: لا اختراق حكومياً وخيار التعويم على الطاولة

 

 

 


الجمهورية: الحكومة لم تنضج... والرئاسة ضايع

صراع "ديوك" الشمال حول الرئاسة

 

 

 

l'orient le jour: Joumblatt raconte à « L’OLJ » les coulisses de son entretien avec le Hezbollah

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