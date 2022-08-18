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أسرار الصحف ليوم الخميس 18 آب 2022

18
AUGUST
2022
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البناء: خفايا وكواليس

خفايا

قالت مصادر سياسية إن تحرّكاً جدياً على مستوى تأليف حكومة جديدة يدور في كواليس الاتصالات بين المعنيين وإن لقاء بعبدا بين رئيس الجمهورية والرئيس المكلف سبقته أوراق متبادلة قرّبت المسافات بين الرئيسين، ووضعت المصادر نهاية الشهر الحالي موعداً لتظهير النتائج.



كواليس


يقول مسؤول كبير إن موعد البت بالطعون النيابية أمام المجلس الدستوري ينتهي في آخر تشرين الأول بعدما أعلن المجلس أن آخر موعد لإعداد التقارير هو نهاية أيلول ما يرجح إجراء الانتخابات الرئاسيّة في النصف الأول من تشرين الثاني، رغم المخاطرة بفراغ رئاسي لنصف شهر.

 

 


اللواء: أسرار

همس
عادت عاصمة أوروبية إلى التدخل لعدم بلوغ البلد شاطى الفوضى، في نهاية العهد الرئاسي، بإصدار مرسوم حكومة جديدة...


غمز
تأرجحت احتمالات ولادة الحكومة من عدمها بالتساوي مناصفة لدى أحد الوزراء المتابعين، من دون إسناد الموقف المرجح لأية شواهد أو معلومات موثوق بها..


لغز
كان وزير المال واضحاً في الاجتماع الوزاري: ما لم يتم تعديل الدولار الجمركي، فلا رواتب لأحد الشهر المقبل!

 

 

 

نداء الوطن: خفايا

تعتبر أوساط مراقبة أن تورط اللبناني هادي مطر في محاولة اغتيال سلمان رشدي سيكون وراء تغيير كبير في استراتيجية تعاطي أجهزة المخابرات الأميركية مع اللبنانيين الشيعة هناك خصوصاً أن والدة مطر أعادت تغيير نمط حياة ابنها إلى زيارة والده في لبنان عام 2018 وكأنه عاد منخرطاً في التحضير لعملية الإغتيال.

 

توقف مراقبون عند توزيع الإعلام الحربي في حركة أمل شريط فيديو يحاكي تحضيرات عسكرية لإطلاق صواريخ ضد أهداف إسرائيلية.

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