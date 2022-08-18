نداء الوطن: المحكمة البريطانية العليا توبّخ المصارف اللبنانية وتواصل إنصاف المودعين

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نداء الوطن: واصلت المحكمة البريطانية العليا إنصافها المودعين اللبنانيين على أراضيها، فأصدرت قراراً قضى بإلزام "بنك بيروت" تسديد وديعة الدكتور جورج بيطار المصرفية، البالغة 7 ملايين و 790 ألف دولار، مع فائدة سنوية قدرها 9% من قيمة الوديعة.

وفي متن القرار لوحظ أنّ المحكمة البريطانية لم تتردّد في توبيخ المصارف اللبنانية على "حماية مصالح مجالس إداراتها على حساب المودعين"، بحسب ما نقلت جمعية المودعين، إضافةً إلى تأكيدها على أنّ قرارات حجز الودائع من جانب هذه المصارف "لا تتوافر فيها المشروعية القانونية".