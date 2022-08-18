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الديار: إستياء سوري من ميقاتي

18
AUGUST
2022
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بعض ما جاء في مانشيت الديار:

ما زال ملف النازحين السوريين يعالج بمنطق «النكايات» دون اي رؤى علمية واضحة. وشهد الاجتماع الوزاري في السراي الحكومية برئاسة ميقاتي سجالا عاصفاً بين ميقاتي ووزير المهجرين عصام شرف الدين، وتمسك رئيس حكومة تصريف الاعمال باسناد هذا الملف الى وزير الشؤون الاجتماعية هكتور حجار، وبعد نقاشات حادة اسند الى شرف الدين متابعة الملف مع سوريا فقط، خصوصا ان ميقاتي مستاء من زيارة وزير المهجرين الى دمشق دون التنسيق معه «فاتح على حسابه».

كما ان ميقاتي يتهم شرف الدين بتبني وجهة النظر السورية وموقف الرئيس عون وعلى خلافات مع لجنة الامم المتحدة المكلفة بملف النازحين والمساعدات.

 

وفي المقابل، علم ان سوريا ابدت استياءها من طريقة تعامل ميقاتي في ملف النازحين ومعظم الملفات العالقة بين البلدين.

 

وعلم ان شرف الدين اقترح عودة 15 الف نازح شهريا على ان تبدأ العودة اولا من المناطق القريبة من الحدود السورية ـ اللبنانية فيما تمسكت الامم المتحدة برفض تقديم اية مساعدة للسوريين العائدين الى بلدهم واقتصار الدعم على المتواجدين في لبنان.

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