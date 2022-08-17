المرتضى التقى وفدا من بعلبك دعاه إلى رعاية وحضور انطلاق مهرجان بعلبك الرياضي الأول

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إستقبل وزير الثقافة القاضي محمد وسام المرتضى في مكتبه في قصر الصنائع وفدا من مدينة بعلبك ضم كلا من الممثل مهدي فخر الدين، رئيس نادي شباب بعلبك الرياضي ملحم عواضة، مدير العلاقات العامة حسن اللقيس، مدير النادي علي حسن وامين السر عباس حسن حيث وجه الوفد دعوة للوزير لرعاية وحضور فعالية رياضية اجتماعيه (انطلاق مهرجان بعلبك الرياضي الأول) واعرب المرتضى عن موافقته على الرعاية والحضور حيث ستقام مباراة رياضية بين نادي شباب بعلبك وفريق الفنانين الرياضي في لبنان. وستتخلل المباراة عروض فولكلورية فنية في الخامسة بعد ظهر يوم الأربعاء المقبل في مدينة بعلبك