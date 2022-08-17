التيار متوجها لجعجع:" كمان بتغلّط بالمناطق، مش بس بالارقام!"

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جاءت مقدمة أخبار الotv المسائية كالتالي:

في انتظار ما يُثلِج القلب على المستوى الخارجي، ولاسيما على خطي المفاوضات الأميركية-الإيرانية وملف ترسيم الحدود البحرية الجنوبية، توزع الاهتمام السياسي المحلي اليوم بين ثلاثة عناوين:

العنوان الأول، زيارة رئيس الحكومة المكلف نجيب ميقاتي لقصر بعبدا بعد طول انقطاع، ليعلن بعدها عن تقارب مع رئيس الجمهورية، لكن من دون يُعرف هل تجاوز اللقاء بين الشريكين الدستوريين في عملية تأليف الحكومة الشكل إلى المضمون، أم أن اللقاء أتى في سياق محاولات الاستيعاب والالتفاق، خصوصاً أن الإعلان عنه جاء خلال لقاء وزاري صاخب أمس، ووسط تباين في وجهات النظر حول أكثر من قضية، منها رفع سعر الدولار الجمركي والنزوح السوري.

العنوان الثاني، التذاكي المتمادي لرئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع، الذي وصلت مواصيلُه اليوم إلى المجلس الدستوري، متهماً التيار الوطني الحر و”الحزب” بالسعي إلى قلب النتائج في عدد من الدوائر، ليرد عليه التيار سريعاً عبر مواقع التواصل معتبراً أن رئيس القوات زوَّر الانتخابات بالمال، وهو يسعى إلى منع المجلس الدستوري من النظر في الطعون الجدية. وسخرت اوساط التيار من اشارة جعجع الى مرجعيون وطرابلس، حيث لا طعون مقدمة من قبل مرشحي التيار، فتوجهت اليه بالقول: كمان بتغلّط بالمناطق، مش بس بالارقام!

أما العنوان الثالث، فرئاسي، حيث توالت زيارات بعض رؤساء الأحزاب المسيحية للقاء البطريرك مار بشاره بطرس الراعي. فبعد جعجع، حطَّ سامي الجميل في المقر البطريركي الصيفي، رفضاً لفكرة التفاهم التي طرحها من الديمان رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل، وتكريساً لرفض اعتبار الحيثية الشعبية للمرشح الرئاسي من المواصفات الرئيسية المطلوبة، منعاً لأي انقضاض على ما تم تحصيله في هذا المجال بعد نضال طويل