جنبلاط: لن أجرؤ على اقتراح أسماء مرشحين للرئاسة

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دعا رئيس الحزب “التقدمي الاشتراكي” وليد جنبلاط، إلى “ايجاد رئيس للجمهورية قادر على إدارة الأزمة لديه أيضًا خلفية اقتصادية ومالية”، مشددا على أنه يريد “رئيسا بسمات وخلفية سياسية بدون أن تكون بالضرورة من أي حزب، وليس رئيسا توافقيا”.

واعتبر جنبلاط، في حديث لصحيفة “لوريان لوجور”، أن “رئيس تيار المردة سليمان فرنجية ليس رئيسا جامعا”.

ولفت إلى أنه لن يجرؤ على اقتراح أسماء مرشحين للرئاسة، معتبرا أنه سيتم وصفه بالخائن، مشيرا إلى حديث رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع عن الخيانة في مؤتمره الصحافي يوم الإثنين الماضي.