شمس الاغنية اللبنانية في دمشق.. والتحضيرات تاريخية

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تلتقي شمس الأغنية نجوى كرم مع جمهورها في دمشق في حفل غنائي ضخم ليلة 18 آب بقلعة دمشق.

لأنها نجمة متميزة كان من اللازم أن يكون حفلها المنتظر في دمشق بعد غياب سنوات طويلة مختلفاً، وهو ما جعل إدارة الحفل تقوم ببناء أضخم وأكبر مسرح صوت وإضاءة في تاريخ القلعة بدمشق ليتناسب مع تاريخ شمس الأغنية اللبنانية نجوى كرم التي ستضيء سماء دمشق خلال الساعات المقبلة.

وتحت عنوان "نجوى كرم في سوريا"، انطلق هاشتاغ قوي يجمع محبّي نجوى من مختلف دول العالم عبر وسائل التواصل الاجتماعي؛ وتصدّر التريند عبر تويتر بمجرد انطلاقه.

وكانت نجوى قد أطلقت أكثر من أغنية خلال الموسم الصيفي الحالي حيث بدأت الموسم بأغنية "حلوة الدني" التي تصدرت المنافسة وقت طرحها عبر المنصّات الغنائية واليوتيوب.

نواعم