living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

قوى الامن تنجح في القبض على أخطر المطلوبين بجرائم سرقة سيارات

17
AUGUST
2022
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

صدر عن المديرية العامة لقوى الامن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة البلاغ الاتي:
“في إطار المتابعة التي يقوم بها مكتب مكافحة جرائم السرقات الدولية في وحدة الشرطة القضائية للحد من عمليات السرقة من مختلف المناطق اللبنانية وملاحقة المتورطين وتوقيفهم، ونتيجة لعمليات الرصد والتعقب التي استمرت لأسابيع، توصلت عناصر هذا المكتب إلى تحديد هوية ومكان وجود أحد المطلوبين الخطرين، ويدعى: ف. ي. (مواليد عام 1982، لبناني) وهو مطلوب للقضاء بموجب /11/ ملاحقة قضائية بجرم سرقة سيّارات، ومن أصحاب السوابق بالجرم، كما تبين أنه مسلح بشكل دائم ويتنقل بصورة حذرة.

بناء عليه، وبتاريخ 27/7/2022، دهمت قوة من مكتب مكافحة جرائم السرقات الدولية مكان وجوده في محلة حي السلم وتمكنت من توقيفه وحالت دون استخدامه لمسدسه وبندقيته.

باستماعه، اعترف بإقدامه على سرقة /20/ سيارة حديثة الصنع من محافظتي بيروت وجبل لبنان، ونقلها إلى البقاع بغية تصريفها الى سوريا لقاء مبالغ مالية.
التحقيق مستمر بإشراف القضاء المختص، والعمل جار لتوقيف باقي المتورطين”.

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2022. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout