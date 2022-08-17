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وزارة التربية حددت مواعيد الدورة الإستثنائية للإمتحانات الرسمية وقبول طلبات الترشيح

17
AUGUST
2022
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أصدر المدير العام للتربية رئيس اللجان الفاحصة عماد الأشقر، مذكرة إدارية حدد فيها مواعيد قبول طلبات الترشيح للإمتحانات الرسمية في الدورة الاستثنائية للعـــام 2022 ، وجاء فيها :

بناءً على الموافقة الاستثنائية رقم 1459/م.ص. تاريخ 16/8/2022، على مشروع المرسوم الرامي إلى تنظيم دورة استثنائية في العام 2022 للامتحانات الرسمية لكل من الشهادة المتوسطة وشهادة الثانوية العامة بفروعها الأربعة،

أولاً : يقبل للدورة الاستثنائية لامتحانات الشهادتين المتوسطة والثانوية العامة للعام 2022:
أ- المرشحون كافة لدورة العام 2022 العادية الذين تغيبوا عنها أيا ً كان سبب تغيبهم، والذين رسبوا فيها
أيا ً كان معدل علاماتهم.
ب‌- المرشحون الناجحون في الامتحانات الرسمية لشهادة الثانوية العامة الذين نالوا معدلا ً عاما ً يتدنى عن 12/20 (اثني عشر من عشرين) في الدورة العادية للعام الحالي، أو في أي من الدورتين العادية والاستثنائية في العام السابق 2021، ويكون لهم أن يترشحوا الى امتحانات الفرع الذي نالوا الشهادة فيه، او اي فرع آخر من فروع الشهادة ويحتفظ كل منهم بنجاحه وبالمعدل العام الأعلى الذي يناله.
ج‌- أيّ من الراغبين في الخضوع إليها، المستوفي لشروط الترشح لها، وان لم يترشح لامتحانات الدورة العادية للعام الحالي.
ثانياً : تقبل طلبات المرشحين للإمتحانات الرسمية للعام 2022 الدورة الاستثنائية، وفقاً للترتيب التالي:

التـــاريــخ المدارس والثانويات


من 18 آب ولغاية 22 آب ضمنا ً ثانويات رسمية (ثانوية عامة + متوسطة)
مدارس رسميّة (متوسّطة)
ثانويات خاصة (ثانوية عامة + متوسطة)
مدارس خاصة (متوسطة)
المدارس المعتمدة لتدريس التلامذة غير اللبنانيّين دوام بعد الظهر
طلبات حرّة (ثانوية عامة + متوسطة)

ثالثاً : تقبل طلبات الترشيح في المراكز التالية :

محافظة بيروت المنطقة التربوية في بيروت وضواحيها- كورنيش المزرعة (ثانوية عبد الله العلايلي الرسمية).
محافظة جبل لبنان المنطقة التربوية في جبل لبنان - بعبدا
محافظة الشّمال المنطقة التربوية في الشمال - طرابلس
محافظة البقاع المنطقة التربوية في البقاع - زحلة.
محافظة بعلبك والهرمل المنطقة التربوية في بعلبك والهرمل - بعلبك
محافظة الجنوب المنطقة التربوية في الجنوب - صيدا
محافظة النّبطية المنطقة التربوية في النبطية - النبطية

رابعاً :
أ - يُحظر تقديم أكثر من طلب واحد تحت طائلة إلغاء الطلبات المقدمة.
ب- تدرج أسماء المرشحين حسب تسلسلها في اللوائح المدرسية بإستثناء أسماء الطلاب المرشحين ذوي الإحتياجات الخاصة بحيث تُدرج على لائحة منفردة.
ج- يُرفض كل طلب لا يستوفي الشروط القانونية وكذلك الطلبات التي ترد بعد المهل المحددة.

خامساً : لا تُقبل أية ملاحق ترِد بعد انتهاء فترة قبول الطلبات المحددة في هذه المذكرة.

مذكرة توزيع المواد :
كذلك أصدر المدير العام الأشقر مذكـرة إداريـة حدد فيها تواريخ إجراء الامتحانات الخطية للشهادة المتوسطة وشهادة الثانوية العامة، بفروعها الأربعة، لدورة العام 2022 الاستثنائية وفاقاً للترتيب الآتي:


اليوم والتاريخ فـرع العلــوم العــامة فـرع علــوم الحيــاة
المادة التوقيت المادة التوقيت
الإثنين 29/8/2022 رياضيات 8:30 - 11:30 رياضيات 8:30 - 10:00
اللغة العربية وآدابها 11:50 - 13:50 فيزياء 10:10 - 11:40
اللغة العربية وآدابها 11:50 - 13:50
الثلاثاء 30/8/2022 فيزياء 8:30 - 11:00 علوم حياة 8:30 - 11:00
المادة الاختيارية 11:20 - 13:20 المادة الاختيارية 11:20 - 13:20
الخميس 1/9/2022 كيمياء 8:30 - 10:00 كيمياء 8:30 - 10:00
اللغة الأجنبية وآدابها 10:10 - 12:10 اللغة الأجنبية وآدابها 10:10 - 12:10

اليوم والتاريخ فـرع الاجتماع والاقتصاد فـرع الآداب والإنسانيات
المادة التوقيت المادة التوقيت
الإثنين 29/8/2022 الاجتماع 8:30 - 11:00 فلسفة عامة 8:30 - 11:30
اللغة الأجنبية وآدابها 11:10 - 13:10 اللغة الأجنبية وآدابها 11:40 - 14:10
الثلاثاء 30/8/2022 الاقتصاد 8:30 - 11:00 فلسفة عربية 8:30 - 11:30
الفلسفة والحضارات 11:10 - 13:10 الجغرافيا 11:40 - 13:40
الخميس 1/9/2022 المادة الإختيارية 8:30 - 9:30 المادة الإختيارية 8:30 - 9:30
رياضيات 9:40 - 11:10 اللغة العربية وآدابها 9:40 - 12:10
اللغة العربية وآدابها 11:25 - 13:25

الشــهادة المتوســطة
اليـوم والتاريخ المـــادة التوقيت
السبت 3/9/2022 رياضيات 8:30 - 10:30
لغة عربية 10:45 - 12:45
الإثنين 5/9/2022 مادة اختيارية:
تاريخ أو جغرافيا أو تربية وطنية وتنشئة مدنية 8:30 - 9:30
مادة اختيارية:
فيزياء أو كيمياء أو علوم الحياة والأرض 9:45 - 10:45
لغة أجنبية 11:00 - 13:00

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