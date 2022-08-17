وزير الثقافة استقبل مدير مكتبة بعقلين ورئيس جمعية كهف الفنون

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بحث وزير الثقافة في حكومة تصريف الاعمال القاضي محمد وسام المرتضى في مكتبه في قصر الصنائع اليوم مع مدير مكتبة بعقلين الوطنية مسؤول مراكز المطالعة والتنشيط الثقافي (كلاك) غازي صعب موضوع سير العمل في المكتبات العامة الشريكة مع الوزارة في مختلف المناطق اللبنانية، اضافة الى ضرورة وضع استراتيجية لزيادة النشاطات الثقافية في المكتبات الشريكة.



وتم مناقشة المشاريع المستقبلية التي سبق للوزير ان أوعز بتنفيذها والتي من شانها تشجيع المواطنين على المطالعة والاستفادة من المقتنيات سواء اكانت كتبا او مراجع او إلكترونيات.



كما اطلع الوزير المرتضى من رئيس "جمعية كهف الفنون" الفنان غاندي بو دياب على نشاطات الجمعية ومتحف كهف الفنون.



وقدم بو دياب الى الوزير ديوانه الشعري باللغة المحكية "لبست حالي وجيت".