رد عنيف من غسان سعود على جعجع!

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رد المحلل السياسي والصحفي غسان سعود على سمير جعجع ، بعد أن إتهم الأخير التيار وحزب الله ب :" ممارسة ضغوط كبيرة على أعضاء المجلس الدستوري للتلاعب بالطعون النيابية بغية نقل أربعة مقاعد من المعارضة إلى الموالاة، في مناطق مختلفة، خصوصا في طرابلس ومرجعيون." كما زعم جعجع، قائلاً :" أنت يا بو كيس! يلي زورت الانتخابات بالمال لسعودي ما بدك تحل عن سما القضاء بقا وتوقف تشهير واتهاماا وسعدنات وتتركه شي مرة يعمل شغله بلا ضغوطك عليه! بعدين والله عم تبهدلك انطوانيت؛ التيار ما مقدم طعن لا بطرابلس ولا بمرجعيون! لا بلأرقام بتصيبها ولا بلمناطق! "