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خاص- الجميل يستكمل جعجع: إجهاض الحيثية التمثيلية للمرشح الرئاسي!

17
AUGUST
2022
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قرأت مصادر سياسية رفيعة في كلام رئيس حزب الكتائب اللبنانية النائب سامي الجميل اليوم من الديمان، تقاطعا واضحا مع موقف رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع لاجهاض الرئيس ذات التمثيل الواسع.
ورأت أن الجميل استكمل اليوم سعي جعجع لتطويق الجهد الذي يقوم به رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل لاحترام الحيثية التمثيلية المسيحية للمرشح الرئاسي، وكذلك لاسقاط رغبة البطريرك الماروني الماردينال مار بشارة بطرس الراعي بدعوة القيادات المارونية لاجتماع ينتهي بالاتفاق على دعم مرشح رئاسي ذات حيثية تمثيلية.
واعتبرت أن جعجع والجميل يكرران أخطاء تاريخية، ويتخذان خيارات تنعكس سلبا على المسيحيين، نتيجة قصر نظر وتغليب الانتقام على مصلحة الجماعة والمصلحة الوطنية.

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