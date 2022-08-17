درغام: الواقع التربوي بخطر.. وندعو لعدم تعليم الطلاب السوريين قبل تأمين تعليم الطلاب اللبنانيين

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طالب عضو تكتل "لبنان القوي" النائب أسعد درغام، السلطة في لبنان بإعلان موقف بعدم تعليم الطلاب السوريين قبل تأمين تعليم الطلاب اللبنانيين، مؤكدا أن "ما يجري في لبنان معيب. ونحن ناقشنا واقع التعليم يوم أمس خلال إجتماع لجنة التربية النيابية بحضور مدير عام التعليم"، وشددنا على إعطاء الـ 17 مليون دولار التي إعترف بها محمد الحوت من مردود الـ PCR وهي يجب أن تكون 50 مليون دولار للجامعة اللبنانية لعلها تساهم في تخفيف الأعباء بعض الشيء، وطالبنا بالاستماع اليه وتم تشكيل لجنة للغاية.

وقال خلال مقابلة على قناة الـ OTV: "في هذه الظروف والمعطيات لن يكون هناك عام دراسي جديد، طلابنا في خطر، موازنة الجامعة اللبنانية لا تكفي المصاريف التشغيلية. وتساءل، أين إمكانيات التعليم الرسمي؟ أين التمويل؟ على المجتمع الدولي أي يلتفت للواقع القائم".

وعن لقاء اليوم بين الرئيسين عون وميقاتي، أشار درغام الى "أن اللقاء كان إيجابيا وتم البحث بالصيغة التي طرحها ميقاتي سابقا وبعض التعديلات الطفيفة التي يمكن انجازها للوصول الى حكومة".

وتابع: "صيغة الـ24 وزير تم بحثها، ونحن بحاجة لجو جديد وبداية حلول للأزمات المتراكمة في البلد، وهناك نية جدية اليوم لعملية تأليف حكومة وعلى الجميع التشجيع للوصول الى حكومة فعالة بأقرب وقت ممكن وعدم الخوض في التفاصيل الخلافية".

وفي ما يتعلق بالواقع المالي، أشار الى أن "حاكم مصرف لبنان هو المؤتمن على السياسة المالية والنقدية وكان عليه القيام بالكابيتال كونترول، ولا يمكن لأحد أن يقنعنا بغير ذلك وإذا كانت الذريعة بالضغوط السياسية كان عليه الخروج وقول من هم المعطلين أو الاستقالة". وتساءل، كيف يمكن للمودع أي يفلس قبل المصرف؟ للأسف الجميع يتفق على المودعيين.

وحول الاستحقاق الرئاسي المقبل، أكد درغام الى أن "جعجع يطرح الشيء ونقيضه، ماذا يريد محاربة حزب الله وتقاتل اللبنانيين ببعضهم البعض؟ كيف سيقضي على الحزب؟ ومن هو الرئيس القوي برأيه؟ مشددا على أنه "في ظل هذه الظروف على الجميع التحاور مع بعضهم البعض وطبعا مطلبنا رئيس قادر على التحاور. وتساءل ردا على كلام جعجع، "هل يمكننا الاتيان برئيس لمجلس النواب ضده البيئة الشيعية أو رئيس حكومة لا تريده بيئته السنية. وختم: إن رئيس التكتل جبران باسيل مرشح أكيد ولكن "كتكتل" لم يصار بعد الى طرح الموضوع ولا تحديد مرشح".