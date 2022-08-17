استعدوا - طقس شبه صحراوي بانتظارنا حتى هذا الموعد!

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توقعت مصلحة الارصاد الجوية أن يكون الطقس يوم غد الخميس، قليل الغيوم الى غائم جزئيا دون تعديل بدرجات الحرارة، وتبقى درجات الحرارة مرتفعة في الداخل حيث تلامس الـ 40 درجة لذا نحذّر من خطر اندلاع الحرائق و يستمر تكون الضباب على المرتفعات مساء.

وجاء في النشرة:

الحالة العامة: يقع لبنان تحت تأثير كتل هوائية حارة خاصة في االمناطق الداخلية حيث تلامس الـ 40 درجة ويصبح الطقس شبيه صحراوي مع فروقات حرارية ملحوظة بين الليل والنهار، ويكون التأثير محدود على الساحل، يخف تأثير الكتل الحارة اعتباراً من يوم الجمعة, وتحذير من خطر اندلاع الحرائق في المناطق الحرجية والداخلية.

الطقس المتوقع في لبنان:

الأربعاء: قليل الغيوم يتحول تدريجيا بعد الظهر الى غائم مع رطوبة مرتفعة تؤدي الى شعور اكثر بالحر وارتفاع بسيط بدرجات الحرارة في الداخل حيث تلامس الـ 40 درجة اما في المناطق الشمالية فتلامس الـ 36 درجة و تتخطى معدلاتها الموسمية، وتبقى درجات الحرارة دون تعديل على الساحل و تنخفض بشكل طفيف على الجبال, ويتكون ضباب كثيف على المرتفعات في الفترة المسائية خاصة في المناطق الشمالية حيث تنعدم الرؤية بشكل كلي, ونحذّر من خطر اندلاع الحرائق في المناطق الحرجية خاصة في الداخل وعدم التعرض لاشعة الشمس لفترات طويلة .

الخميس: قليل الغيوم الى غائم جزئيا دون تعديل بدرجات الحرارة، وتبقى درجات الحرارة مرتفعة في الداخل حيث تلامس الـ 40 درجة لذا نحذر من خطر اندلاع الحرائق ويستمر تكون الضباب على المرتفعات مساء.

الجمعة: غائم جزئياً الى غائم وبداية انحسار تاثير الكتل الهوائية الحارة عن الداخل حيث تنخفض درجات الحرارة على الجبال وفي الداخل و تبقى دون تعديل على الساحل، كما تنشط الرياح أحيانًا, ويستمر ظهور الضباب على المرتفعات.

السبت: قليل الغيوم اجمالا دون تعديل بدرجات الحرارة كما يتكون الضباب على المرتفعات اعتبارا من بعد الظهر.