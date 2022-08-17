الحريري: برحيله يسقط غصن كبير من شجرة الرئيس رفيق الحريري

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غرّد رئيس الحكومة السابق سعد الحريري ناعياً نائب رئيس المجلس النيابي السابق فريد المكاري وكتب:



رحل اليوم ابو نبيل أعزّ الرجال وأوفى الاصدقاء رفيق درب الوالد الشهيد ورفيقي في المشقات والاحلام. فريد مكاري في ذمة الله. أنعيه ببالغ الحزن باسمي واسم عائلتي واسم تيار المستقبل الى اللبنانيين عموماً والى جمهور الرئيس الشهيد رفيق الحريري.

واضاف: برحيله يسقط غصن كبير من شجرة الرئيس رفيق الحريري وتنطوي رحلة اخ حبيب لازمنا في المصاعب واعطانا من حكمته وطيبته وحلاوة روحه ذكريات لن تنسى.

دخل السياسة نظيف الروح والكف والسيرة وخرج منها بالمواصفات ذاتها، تاركاً لاهله واحبته في الكورة الاثر الطيب والتجربة السياسة النبيلة.

وختم:

أحرّ التعازي للعزيزة مها والعزيز نبيل ولشقيقه مكارم رفيقه في كل المراحل وعموم آل مكاري واهل أنفة والكورة الاعزاء.

نسأل الله ان يتغمده برحمته وان يسبغ علينا وعلى محبيه نعمة الصبر. إنّا لله وإنّا اليه راجعون.