living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

الحريري: برحيله يسقط غصن كبير من شجرة الرئيس رفيق الحريري

17
AUGUST
2022
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

غرّد رئيس الحكومة السابق سعد الحريري ناعياً نائب رئيس المجلس النيابي السابق فريد المكاري وكتب:

رحل اليوم ابو نبيل أعزّ الرجال وأوفى الاصدقاء رفيق درب الوالد الشهيد ورفيقي في المشقات والاحلام. فريد مكاري في ذمة الله. أنعيه ببالغ الحزن باسمي واسم عائلتي واسم تيار المستقبل الى اللبنانيين عموماً والى جمهور الرئيس الشهيد رفيق الحريري.

واضاف: برحيله يسقط غصن كبير من شجرة الرئيس رفيق الحريري وتنطوي رحلة اخ حبيب لازمنا في المصاعب واعطانا من حكمته وطيبته وحلاوة روحه ذكريات لن تنسى.
دخل السياسة نظيف الروح والكف والسيرة وخرج منها بالمواصفات ذاتها، تاركاً لاهله واحبته في الكورة الاثر الطيب والتجربة السياسة النبيلة.

وختم:
أحرّ التعازي للعزيزة مها والعزيز نبيل ولشقيقه مكارم رفيقه في كل المراحل وعموم آل مكاري واهل أنفة والكورة الاعزاء.
نسأل الله ان يتغمده برحمته وان يسبغ علينا وعلى محبيه نعمة الصبر. إنّا لله وإنّا اليه راجعون.

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2022. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout