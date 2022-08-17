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"بالجرم المشهود".... مروّج مخدّرات في جونية بقبضة المعلومات

17
AUGUST
2022
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صدر عـن المديريّـة العـامّـة لقـوى الأمن الدّاخلي شعبة العـلاقـات العـامّـة بلاغٌ جاء فيه, "توافرت معلومات لدى شعبة المعلومات في قوى الأمن الدّاخلي حول قيام مجهول بترويج المخدّرات، على متن سيارة نوع "هيونداي"، في جونية والمناطق المحيطة".

وأضاف, "كلّفت الشّعبة دورياتها بتكثيف الجهود الاستعلاميّة، وإجراء عمليّات مراقبة لكشف المشتبه به وتوقيفه".

وتابع, "بتاريخ 8-8-2022، ومن خلال المتابعة، تمكّنت دوريات الشّعبة من رصد السيّارة المشبوهة في محلّة المعاملتين، وهي نوع "هيونداي" لون رصاصي, وبنتيجة المراقبة، وبعد التثبّت من قيام سائقها بترويج المخدّرات".

واستكمل البلاغ, "نفّذت الدوريّات عملية إطباق على السيّارة، وتمكّنت من توقيف السّائق أثناء قيامه ببيع المخدّرات إلى شخصين كانا على متن سيّارتَين -تم توقيفهما أيضًا- وضبط السيّارات الثلاث، وهم: ح. ح. ع. (من مواليد عام 1980، فلسطيني) المروّج, إ. ل. (من مواليد عام 1986، لبناني), ر. أ. م. (من مواليد عام 1985، لبناني)".

وأشار إلى انه, "بتفتيش المروّج وسيّارته تم ضبط 10 أظرفة من مادة حشيشة الكيف زنتها حوالي 111 غ, و۸۸ ظرفًا من مادّة الكوكايين زِنة 243 غ. وهاتفين خليويَين ومبلغ مالي, وبتفتيش الثّاني والثّالث وسيّارتيهما ضُبِط بحوزة (إ. ل.) مسدس حربي ومبلغ مالي، وبحوزة (ر. أ. م.) هاتفَين خلويَين ومبلغ مالي".

وبالتحقيق معهم, "اعترفوا بما نُسب إليهم، وتم حجز السيّارات الثلاث".

ووفق البلاغ, "أجري المقتضى القانوني بحقّهم وأودعوا مع المضبوطات المرجع المعنيّ، بناءً على إشارة القضاء المختصّ".

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