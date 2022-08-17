ارتفاع كبير متوقع بسعر البنزين والدولار معاً!

بالأمس ارتأى «المركزي» تخفيض نسبة تأمينه للدولارات إلى 70 بالمئة بدل 85 بالمئة، ما يستوجب تأمين الشركات 30 بالمئة من السوق السوداء، بدل 15 بالمئة. ما أدّى إلى ارتفاع الأسعار. فارتفع سعر صفيحة البنزين بنوعيه 95 و98 أوكتان 16000 ليرة لبنانية، اما صفيحة المازوت فارتفعت 26000 ليرة وقارورة الغاز 9000 ليرة.

وقال معنيون في القطاع لـ «الديار» ان «البنك المركزي بدأ عملية رفع دعم تدريجي عن البنزين، على ان يكون على اصحاب المحطات وشركات الاستيراد تأمين دولاراتهم كاملة من السوق، ما يعني ارتفاع كبير بسعر صفيحة البنزين وتلقائيا بسعر صرف الدولار».