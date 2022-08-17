عناوين الصحف ليوم الأربعاء 17 آب 2022

البناء
ـ تفاؤل نوويّ في واشنطن وطهران وبروكسل… وغارة تركية على موقع عسكريّ سوريّ تُربك المشهد
ـ ميقاتي يجمع حكومته ولا يجمعها… بانتظار اندفاعة في الترسيم والنازحين نحو حكومة جديدة؟
ـ حردان: توسّع العدوان الإسرائيليّ يستدعي حشد الجهود… ولن نوفر جهداً لوحدة الحزب
الأخبار
ـ النووي الإيراني: الاتفاق لم يَعُد مستحيلاً
ـ ميقاتي يتراجع: نحو تعويم الحكومة؟
ـ وساطات مع حزب الله لمنع الانفجار وتقدّم ينتظر الحسم خلال أيام
ـ «قانا مقابل كاريش» و«كل الحقول مقابل كل الحقول»
ـ صفيحة البنزين بـ20.5 دولار قريباً
الجمهورية
ـ عون وميقاتي اليوم..الخرق وارد
ـ هل تعود طوابير البنزين؟
ـ ماذا يخبىء الصمت الاسرائيلي؟
ـ بيروت ودمشق متفقتان.. ولكن؟
اللواء
ـ الانهيارات تجمع الرئيسين مجدداً.. الأولوية للحكومة لا للعبث الإضافي!
ـ عون يُحرِّض القضاة على سلامة .. وتلاعب بأسعار المحروقات تحت وطأة الدولار
ـ هل تسبق الحكومة الانفجار الكبير..؟
ـ الرئاسة ما بين التعطيل وانتخاب رئيس يحترم الدستور
الديار
ـ «الترسيم» عالق في «إسرائيل»... وحزب الله بالمرصاد
ـ عون للقضاة: إنتفضوا وواجهوا من يُقيّد العدالة في كلّ المواضيع ومنها انفجار المرفأ
ـ تصعيد في المعركة الرئاسيّة... وميقاتي يستعجل «الدولار الجمركي»