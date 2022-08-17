عناوين الصحف ليوم الأربعاء 17 آب 2022

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البناء

ـ تفاؤل نوويّ في واشنطن وطهران وبروكسل… وغارة تركية على موقع عسكريّ سوريّ تُربك المشهد

ـ ميقاتي يجمع حكومته ولا يجمعها… بانتظار اندفاعة في الترسيم والنازحين نحو حكومة جديدة؟

ـ حردان: توسّع العدوان الإسرائيليّ يستدعي حشد الجهود… ولن نوفر جهداً لوحدة الحزب

الأخبار

ـ النووي الإيراني: الاتفاق لم يَعُد مستحيلاً

ـ ‫ميقاتي يتراجع: نحو تعويم الحكومة؟

ـ ‫وساطات مع حزب الله لمنع الانفجار وتقدّم ينتظر الحسم خلال أيام

ـ «قانا مقابل كاريش» و«كل الحقول مقابل كل الحقول»

ـ ‫صفيحة البنزين بـ20.5 دولار قريباً

الجمهورية

ـ عون وميقاتي اليوم..الخرق وارد

ـ هل تعود طوابير البنزين؟

ـ ماذا يخبىء الصمت الاسرائيلي؟

ـ بيروت ودمشق متفقتان.. ولكن؟

اللواء

ـ الانهيارات تجمع الرئيسين مجدداً.. الأولوية للحكومة لا للعبث الإضافي!

ـ عون يُحرِّض القضاة على سلامة .. وتلاعب بأسعار المحروقات تحت وطأة الدولار

ـ هل تسبق الحكومة الانفجار الكبير..؟

ـ الرئاسة ما بين التعطيل وانتخاب رئيس يحترم الدستور

الديار

ـ «الترسيم» عالق في «إسرائيل»... وحزب الله بالمرصاد

ـ عون للقضاة: إنتفضوا وواجهوا من يُقيّد العدالة في كلّ المواضيع ومنها انفجار المرفأ

ـ تصعيد في المعركة الرئاسيّة... وميقاتي يستعجل «الدولار الجمركي»