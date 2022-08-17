أسرار الصحف ليوم الأربعاء 17 آب 2022

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البناء:

قال مصدر وزاري إن نصف التفعيل الذي شهدته اجتماعات الحكومة هو استعداد لتفعيل كامل أو لتشكيل حكومة جديدة إذا سارت مفاوضات الترسيم كما ينبغي وسار ملف النازحين السوريين بالتوافق مع الجهات المانحة نحو تسهيل العودة.



يتحدّث وزير مالية دولة أوروبية فاعلة في لقاءاته عن تبلور قناعة غربيّة بضرورة التخلي عن الاعتقاد بأن استمرار الدفع بلبنان نحو الانهيار سيؤدي إلى إضعاف حزب الله ويدعو الى ضرورة التسليم بأن الانهيار اللبناني مصدر خطر على المصالح الغربية.

اللواء

لا يبدي مرجع روحي اكتراثاً خارج المعتاد بأداء تيار موالٍ، ويكتفي بالإستماع إلى مسؤوليه، دونما حاجة لعناء المتابعة!

تزداد الريبة لدى مؤيدي تيار ضمن 8 آذار، من التزام حزب نافذ في دعمه للاستحقاق المقبل

لم يقطع وزير مخضرم الأمل من احتمال تأليف حكومة في ربع «الساعة الأخير» تداركاً لانهيارات من الممكن تجنبها!